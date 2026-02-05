Sortie nature avec Plantes et Fruits Brayons

Mesnil-Mauger Seine-Maritime

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Sortie nature avec Plantes et Fruits Brayons, découverte des plantes sauvages et de leurs usages, confection d’un sirop. Rendez vous à Mesnil Mauger. Inscription auprès de Plantes et Fruits Brayons au 02 35 09 66 54

Participation libre

14H .

Mesnil-Mauger 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 09 66 54

