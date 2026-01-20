Sortie nature Balade au marais de Cressenval pont de Saint-Jean d’Abbetot La Cerlangue

Sortie nature Balade au marais de Cressenval

Le marais de Cressenval, au cœur de la Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de la Seine, est une zone humide de 870 ha située entre les falaises du Hode et le canal de Tancarville.

Venez découvrir ce territoire au travers d’une randonnée de 5,5 kilomètres, qui vous dévoilera non seulement ses paysages bocagers, rythmés de haies vives et de fossés, mais aussi les coulisses de sa gestion actuelle, ainsi que les différents usagers.

Rendez-vous au Pont de Saint-Jean d’Abbetot route des falaises

À partir de 8 ans Durée 2h30

Prévoir bottes et vêtements de terrain

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire .

pont de Saint-Jean d’Abbetot Route des Falaises La Cerlangue 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 80 01 communication@maisondelestuaire.org

