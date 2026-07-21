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AGENDA · La Poterie-Cap-d'Antifer

Sortie nature Balade au soleil couchant sur le Cap La Poterie-Cap-d’Antifer

lundi 31 août 2026 · La Poterie-Cap-d'Antifer

Informations pratiques

Début
lundi 31 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Route de la Plaine
Ville
76280 La Poterie-Cap-d'Antifer
Département
Seine-Maritime
Tarif

La Poterie-Cap-d’Antifer

Sortie nature Balade au soleil couchant sur le Cap

Route de la Plaine La Poterie-Cap-d’Antifer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 19:00:00
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-31

Après une balade d’une heure au cœur d’une valleuse perchée, vous arriverez au sommet des falaises du Cap d’Antifer d’où l’on perçoit l’immensité de l’étendue maritime. Autour d’un petit apéritif normand vous profiterez de la beauté du soleil couchant alors que le phare d’Antifer produira son premier éclat…

N’oubliez pas de prévoir des jumelles, de bonnes chaussures et une tenue vestimentaire adaptée à la météo.
Durée de la sortie 2h30.
Réservation par mail à cyriaque@natterra.fr, par téléphone 06 82 77 87 55, ou en ligne.   .

Route de la Plaine La Poterie-Cap-d’Antifer 76280 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 77 87 55  cyriaque@natterra.fr

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English : Sortie nature Balade au soleil couchant sur le Cap

L’événement Sortie nature Balade au soleil couchant sur le Cap La Poterie-Cap-d’Antifer a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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