Sortie nature balade botanique et gourmande Pornic

Sortie nature balade botanique et gourmande

Lieu donné à la réservation Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-12 09:30:00

fin : 2025-10-12 12:00:00

Sortie organisée par l’association Hirondelle au Clion-sur-Mer (Pornic).

Pourquoi cette balade botanique avec Liza, botaniste et herboriste et depuis des dizaines d’années, va vous plaire

Vous partirez à la découverte des plantes sauvages découverte visuelle, olfactive et gustative,

Votre guide vous donnera leurs propriétés et leur mode d’emploi,

Une dégustation est prévue en fin de séance… si vous êtes sages !

Apprendre à reconnaitre et manger des plantes sauvages, c’est aussi apprendre à regarder notre paysage quotidien autrement. En effet, vous ne verrez plus jamais un pissenlit comme avant ! .

Lieu donné à la réservation Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 02 62 contact@associationhirondelle.fr

English :

Outing organized by the Hirondelle association at Le Clion-sur-Mer (Pornic).

German :

Von der Association Hirondelle organisierter Ausflug nach Le Clion-sur-Mer (Pornic).

Italiano :

Gita organizzata dall’associazione Hirondelle a Le Clion-sur-Mer (Pornic).

Espanol :

Excursión organizada por la asociación Hirondelle en Le Clion-sur-Mer (Pornic).

