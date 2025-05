Sortie Nature Balade commentée au bord de l’Issoire – Esse, 5 juin 2025 14:00, Esse.

Charente

Sortie Nature Balade commentée au bord de l’Issoire parking des grangettes Esse Charente

Début : 2025-06-05 14:00:00

fin : 2025-06-05

2025-06-05

Balade commentée au bord de l’Issoire 2 h, parcours de 3km, présentation du site Natura 2000, de ses habitants et espèces d’intérêt communautaire, prévoir des chaussures de Marches et des vêtements de pluie si besoin.

parking des grangettes

Esse 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 97 71 62

Guided walk on the banks of the Issoire 2 h, 3km route, presentation of the Natura 2000 site, its inhabitants and species of community interest, bring walking shoes and rain gear if necessary.

Kommentierte Wanderung am Ufer des Issoire 2 Std., Strecke von 3 km, Vorstellung des Natura 2000-Gebiets, seiner Bewohner und Arten von gemeinschaftlichem Interesse, Wanderschuhe und ggf. Regenkleidung mitbringen.

Passeggiata guidata lungo le rive dell’Issoire 2 ore, percorso di 3 km, presentazione del sito Natura 2000, dei suoi abitanti e delle specie di interesse comunitario, portare scarpe da trekking e abbigliamento da pioggia se necessario.

Paseo guiado por las orillas del Issoire 2 h, recorrido de 3 km, presentación del lugar Natura 2000, de sus habitantes y de las especies de interés comunitario, traer calzado para caminar y ropa de lluvia si es necesario.

L’événement Sortie Nature Balade commentée au bord de l’Issoire Esse a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme Charente Limousine