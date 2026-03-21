Sortie Nature Balade découverte des oiseaux au Lac de Freycenet RDV au parking en face du four à pain Borne

Sortie Nature Balade découverte des oiseaux au Lac de Freycenet

RDV au parking en face du four à pain Freycenet Borne Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Entre le lac de Freycenet et la zone humide restaurée voisine, la LPO vous invite à observer les oiseaux d’eau et à découvrir deux milieux naturels aux visages contrastés et complémentaires.

.

RDV au parking en face du four à pain Freycenet Borne 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Between Freycenet lake and the nearby restored wetland, the LPO invites you to observe waterfowl and discover two contrasting and complementary natural environments.

L’événement Sortie Nature Balade découverte des oiseaux au Lac de Freycenet Borne a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay