Sortie nature Balade en bocage Saint-Pierre-des-Échaubrognes

Sortie nature Balade en bocage
Gratuit
2026-04-18
Partez à la découverte des chemins et du patrimoine arboré de la commune lors d’une balade en bocage. .
Place de la mairie Saint-Pierre-des-Échaubrognes 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 19 04 communication@bocagepaysbranche.fr
