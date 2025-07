Sortie nature | Balade forestière | Ouïdes Ouides

Sortie nature | Balade forestière | Ouïdes

Le bourg Ouides Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-07-16 14:00:00

2025-07-16

Balade forestière la coopération avec les arbres.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme au 04 71 00 82 65

Le bourg Ouides 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 82 65

English :

Forest walk: cooperating with trees.

Reservations essential at the Tourist Office on 04 71 00 82 65

German :

Waldspaziergang: Die Zusammenarbeit mit den Bäumen.

Reservierung erforderlich im Tourismusbüro unter 04 71 00 82 65

Italiano :

Passeggiata nella foresta: lavorare con gli alberi.

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo al numero 04 71 00 82 65

Espanol :

Paseo por el bosque: trabajar con los árboles.

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo: 04 71 00 82 65

