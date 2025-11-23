Sortie nature : Balade ornithologique au Jardin des plantes Jardin des Plantes Nantes

Sortie nature : Balade ornithologique au Jardin des plantes Jardin des Plantes Nantes dimanche 23 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-23 09:30 – 11:45

Gratuit : non Enfant : 8 € – Adulte : 12 € Inscription nécessaire auprès de la guide au 06 08 47 78 50 ou par mail contact@entoureeparlanature.fr, ou sur https://entoureeparlanature.fr/contact Tout public

Guidée par une naturaliste passionnée, cette balade nature vous invite à observer, écouter et mieux comprendre les oiseaux qui peuplent les arbres, buissons et plans d’eau du parc. Un moment à vivre au présent, pour rencontrer d’autres passionnés de nature, et prendre la pleine mesure de la diversité des oiseaux communs.???? Prêt d’une paire de jumelles de qualité par participant – pour ne rien manquer !Public : Grand public, à partir de 6 ansDurée : 2h15???? Liste des oiseaux rencontrés envoyée par mail après la sortie???? Prévoir des chaussures confortables et une tenue adaptée à la météo??????????????????? Sortie maintenue à partir de 5 inscritsBalade proposée par Entourée par la nature

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes 06 08 47 78 50 https://entoureeparlanature.fr/