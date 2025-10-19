Sortie nature : Balade ornithologique au marais Audubon Marais Audubon Couëron

Sortie nature : Balade ornithologique au marais Audubon Marais Audubon Couëron dimanche 19 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-19 09:30 – 12:00

Gratuit : non Enfant : 8 € – Adulte : 12 € Inscription nécessaire auprès de la guide au 06 08 47 78 50 ou par mail contact@entoureeparlanature.fr, ou sur https://entoureeparlanature.fr/contact Tout public

Accompagné d’une guide naturaliste, immergez-vous dans ce milieu, où la flore et la faune nous transportent ailleurs, vous rencontrerez les cigognes blanches, les hérons garde-boeufs, les étourneaux sansonnets et bien d’autres espèces.???? Prêt d’une paire de jumelles de qualité par participant – pour ne rien manquer !Public : adultes et enfants à partir de 6 ans.???? Liste des oiseaux rencontrés envoyée par mail après la sortie???? Prévoir des chaussures confortables et une tenue adaptée à la météo??????????????????? Sortie maintenue à partir de 5 inscritsCovoiturage possible à partir du quartier des facs à NantesBalade proposée par Entourée par la nature

Marais Audubon Couëron 44220

06 08 47 78 50 https://entoureeparlanature.fr/