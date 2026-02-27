Sortie nature : Balade ornithologique au Parc de Procé Jardin des Plantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 08:45 – 11:00

Gratuit : non 12 € par adulte, 8 € par enfant 12 € par adulte, 8 € par enfantSortie maintenue à partir de 5 inscrits. Inscriptions & renseignements nécessaires : Entourée par la nature – Marine – 06 08 47 78 50 – contact@entoureeparlanature.fr Tout public, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Envie de prendre un moment pour rencontrer des animaux sauvages en plein coeur de la ville ? Participez à une sortie ornithologique au cœur de Nantes, au Parc de Procé. Guidée par une naturaliste passionnée, cette balade nature vous invite à observer, écouter et mieux comprendre les oiseaux qui peuplent les arbres, buissons et plans d’eau du parc. Un moment à vivre au présent, pour rencontrer d’autres passionnés de nature, et prendre la pleine mesure de la diversité des oiseaux communs. ???? Prêt d’une paire de jumelles de qualité par participant – pour ne rien manquer ! Envoi d’un mail récapitulant les observations à l’issue de la sortie

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes 0608477850 https://entoureeparlanature.fr/sorties



Afficher la carte du lieu Jardin des Plantes et trouvez le meilleur itinéraire

