Sortie nature : Balade ornithologique au parc de Procé Parc de Procé Nantes dimanche 12 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 10:00 – 12:00

Gratuit : non Enfant : 8 € – Adulte : 12 € Inscription nécessaire auprès de la guide au 06 08 47 78 50 ou par mail contact@entoureeparlanature.fr, ou sur https://entoureeparlanature.fr/contact Tout public

Envie de prendre un moment pour rencontrer des animaux sauvages en plein coeur de la ville ?Guidée par une naturaliste passionnée, cette balade nature vous invite à observer, écouter et mieux comprendre les oiseaux qui peuplent les arbres, buissons et plans d’eau du parc. Un moment à vivre au présent, pour rencontrer d’autres passionnés de nature, et prendre la pleine mesure de la diversité des oiseaux communs.???? Prêt d’une paire de jumelles de qualité par participant – pour ne rien manquer !Public : adultes et enfants à partir de 6 ans.Liste des oiseaux rencontrés envoyée par mail après la sortiePrévoir des chaussures confortables et une tenue adaptée à la météoSortie maintenue à partir de 5 inscritsBalade proposée par Entourée par la nature

Parc de Procé Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-proce 06 08 47 78 50 https://entoureeparlanature.fr/