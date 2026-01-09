[Sortie Nature] Balade sophro-contée au rythme de la nature Forges-les-Eaux

[Sortie Nature] Balade sophro-contée au rythme de la nature

Avenue Mathilde Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Au cours de cette balade associant contes de nature et pratiques sophrologiques, venez réveiller vos sens au rythme de la nature.

RDV parking de la grange, avenue Mathilde à Forges-les-Eaux.

Animée par l’Atelier des Sens

Plus d’informations 0689859624 .

