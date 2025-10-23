Sortie nature balade sous les châtaigniers LOURDES Lourdes

Sortie nature balade sous les châtaigniers LOURDES Lourdes jeudi 23 octobre 2025.

Sortie nature balade sous les châtaigniers

LOURDES 22 Avenue du Maréchal Joffre Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 17:00:00

Date(s) :

2025-10-23

En partenariat avec le CPIE Bigorre-Pyrénées

Sur inscription au 06 73 21 63 72

Gratuit Sous réserve d’une adhésion au Centre Socio-Culturel Lorda

.

LOURDES 22 Avenue du Maréchal Joffre Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 21 63 72

English :

In partnership with CPIE Bigorre-Pyrénées

Registration required: 06 73 21 63 72

Free admission ? Subject to membership of the Centre Socio-Culturel Lorda

German :

In Partnerschaft mit dem CPIE Bigorre-Pyrénées

Nach Anmeldung unter: 06 73 21 63 72

Kostenlos ? Unter Vorbehalt einer Mitgliedschaft im Centre Socio-Culturel Lorda

Italiano :

In collaborazione con il CPIE Bigorre-Pyrénées

Registrazione obbligatoria: 06 73 21 63 72

Gratuito? Previa iscrizione al Centro socio-culturale Lorda

Espanol :

En colaboración con CPIE Bigorre-Pyrénées

Inscripción obligatoria: 06 73 21 63 72

¿ Gratuito ? Sujeto a la afiliación al Centro Sociocultural de Lorda

L’événement Sortie nature balade sous les châtaigniers Lourdes a été mis à jour le 2025-10-10 par OT de Lourdes|CDT65