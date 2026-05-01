Sortie nature Baroville
Sortie nature Baroville samedi 30 mai 2026.
Baroville
Sortie nature
Baroville Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Entre vigne et coteaux, venez découvrir les orchidées sauvages et autres richesses écologiques de la pelouse marnicole de l’Espace Naturel Sensible de la Pelouse du Moulin à Vent située à Baroville.
Gratuit.
Inscription obligatoire. .
Baroville 10200 Aube Grand Est +33 6 30 59 41 54
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English :
L’événement Sortie nature Baroville a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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