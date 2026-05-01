Baroville

Sortie nature

Baroville Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Entre vigne et coteaux, venez découvrir les orchidées sauvages et autres richesses écologiques de la pelouse marnicole de l’Espace Naturel Sensible de la Pelouse du Moulin à Vent située à Baroville.

Gratuit.

Inscription obligatoire. .

Baroville 10200 Aube Grand Est +33 6 30 59 41 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie nature Baroville a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne