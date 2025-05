Sortie nature Biodiversité de la prairie Saint-Gildas – Châteauroux, 23 mai 2025 10:00, Châteauroux.

Indre

Sortie nature Biodiversité de la prairie Saint-Gildas Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 10:00:00

fin : 2025-05-23 12:00:00

Date(s) :

2025-05-23

Sortie nature animée par François Téléfunko. Venez découvrir la biodiversité de ce site naturel situé à proximité du centre-ville. Des anciennes manufactures royales Balsan à aujourd’hui, vous découvrirez l’historique de cette zone inondable.

Frayère à brochets, sources naturelles, rivière, prairies, éco-pâturage et faune sauvage accompagneront notre parcours de 2,5 km.

Prévoir des jumelles et des bottes selon la météo. 5 .

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

English :

Nature outing led by François Téléfunko. Come and discover the biodiversity of this natural site near the town center. From the former Balsan royal factories to the present day, you’ll discover the history of this floodplain.

German :

Von François Téléfunko geleiteter Ausflug in die Natur. Entdecken Sie die Biodiversität dieses Naturgebiets in der Nähe des Stadtzentrums. Von den ehemaligen königlichen Balsan-Manufakturen bis heute lernen Sie die Geschichte dieses Überschwemmungsgebiets kennen.

Italiano :

Escursione naturalistica guidata da François Téléfunko. Venite a scoprire la biodiversità di questo sito naturale vicino al centro città. Dalle antiche fabbriche reali di Balsan ai giorni nostri, scoprirete la storia di questa golena.

Espanol :

Excursión en plena naturaleza dirigida por François Téléfunko. Venga a descubrir la biodiversidad de este paraje natural cercano al centro de la ciudad. Desde las antiguas fábricas reales de Balsan hasta nuestros días, descubrirá la historia de esta llanura aluvial.

L’événement Sortie nature Biodiversité de la prairie Saint-Gildas Châteauroux a été mis à jour le 2025-05-19 par BERRY