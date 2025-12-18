Sortie nature Biodiversité de l’estran Club nautique de Lancieux Lancieux
Club nautique de Lancieux 17 rue de la Plage Lancieux Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 16:30:00
2026-04-18
Partez à la découverte de la biodiversité de l’estran faune et algues n’auront plus de secrets pour vous après cette
randonnée les pieds dans l’eau !
Sur inscription auprès du Club Nautique de Lancieux 02 96 86 24 59. .
Club nautique de Lancieux 17 rue de la Plage Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 24 59
