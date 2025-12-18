Sortie nature Biodiversité de l’estran Club nautique de Lancieux Lancieux

Sortie nature Biodiversité de l’estran

Club nautique de Lancieux 17 rue de la Plage Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 16:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Partez à la découverte de la biodiversité de l’estran faune et algues n’auront plus de secrets pour vous après cette

randonnée les pieds dans l’eau !

Sur inscription auprès du Club Nautique de Lancieux 02 96 86 24 59. .

Club nautique de Lancieux 17 rue de la Plage Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 24 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie nature Biodiversité de l’estran Lancieux a été mis à jour le 2025-12-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme