Sortie nature biodiversité des Coteaux du Boudouyssou – Penne-d’Agenais, 21 mai 2025 15:00, Penne-d'Agenais.

Lot-et-Garonne

Sortie nature biodiversité des Coteaux du Boudouyssou Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-21 15:00:00

fin : 2025-05-21

Date(s) :

2025-05-21

Dans le cadre de la fête de la nature du 21 au 25 mai, avec le département du Lot-et-Garonne, découvrez un espace remarquable de biodiversité les coteaux du Boudouyssou. Inscription obligatoire, lieu de rendez-vous donné à l’inscription. Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo.

Dans le cadre de la fête de la nature du 21 au 25 mai, avec le département du Lot-et-Garonne, découvrez un espace remarquable de biodiversité les coteaux du Boudouyssou. Inscription obligatoire, lieu de rendez-vous donné à l’inscription. Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo. .

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 19 63 28 j.goblot@cen-na.org

English :

As part of the Fête de la Nature from May 21 to 25, with the Lot-et-Garonne department, discover a remarkable area of biodiversity: the Boudouyssou hillsides. Registration required, meeting point given on registration. Please bring shoes and clothing suited to the weather.

German : Sortie nature biodiversité des Coteaux du Boudouyssou

Entdecken Sie im Rahmen des Naturfests vom 21. bis 25. Mai mit dem Departement Lot-et-Garonne ein bemerkenswertes Gebiet der Artenvielfalt: die Hänge von Boudouyssou. Anmeldung erforderlich, Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. Schuhe und dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen.

Italiano :

Nell’ambito della Fête de la Nature, dal 21 al 25 maggio, con il dipartimento Lot-et-Garonne, scoprite una straordinaria area di biodiversità: le colline di Boudouyssou. Iscrizione obbligatoria, punto d’incontro indicato al momento dell’iscrizione. Portare calzature e abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche.

Espanol :

En el marco de la Fiesta de la Naturaleza, del 21 al 25 de mayo, con el departamento de Lot-et-Garonne, descubra un espacio de biodiversidad excepcional: las laderas de Boudouyssou. Inscripción obligatoria, punto de encuentro indicado en el momento de la inscripción. Llevar calzado y ropa adecuados a las condiciones meteorológicas.

L’événement Sortie nature biodiversité des Coteaux du Boudouyssou Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2025-05-12 par OT Fumel Vallée du Lot