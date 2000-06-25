[Sortie nature] Biodiversité des insectes Ermenonville
[Sortie nature] Biodiversité des insectes Ermenonville samedi 4 juillet 2026.
[Sortie nature] Biodiversité des insectes
1 Rue René de Girardin Ermenonville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04 16:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Un parcour s ludique de découverte des insectes vous sera proposé dans le Parc
initiation à la biodiversité entomologique
observations
photographies d’insectes.
Le vernissage de l’exposition de photographies sélectionnées à la suite du 12ème concours Insectes de France de 2024, aura lieu à 17h30.
️ Samedi 4 juillet
de 14h30à 16h30
Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
Gratuit
Inscription auprès de l’Agrion de l’Oise
lagriondeloise@orange.fr
06.25.00.21.26
Un parcour s ludique de découverte des insectes vous sera proposé dans le Parc
initiation à la biodiversité entomologique
observations
photographies d’insectes.
Le vernissage de l’exposition de photographies sélectionnées à la suite du 12ème concours Insectes de France de 2024, aura lieu à 17h30.
️ Samedi 4 juillet
de 14h30à 16h30
Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
Gratuit
Inscription auprès de l’Agrion de l’Oise
lagriondeloise@orange.fr
06.25.00.21.26 .
1 Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 6 25 00 21 26 lagriondeloise@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A fun way to discover insects in the park:
introduction to entomological biodiversity
observations
insect photography.
The opening of the exhibition of photographs selected following the 12th Insectes de France competition in 2024, will take place at 5:30pm.
?? Saturday, July 4th
? 2:30 pm to 4:30 pm
? Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
Free
Registration with Agrion de l’Oise
? lagriondeloise@orange.fr
?06.25.00.21.26
L’événement [Sortie nature] Biodiversité des insectes Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois