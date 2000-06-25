[Sortie nature] Biodiversité des insectes

1 Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Un parcour s ludique de découverte des insectes vous sera proposé dans le Parc

initiation à la biodiversité entomologique

observations

photographies d’insectes.

Le vernissage de l’exposition de photographies sélectionnées à la suite du 12ème concours Insectes de France de 2024, aura lieu à 17h30.

️ Samedi 4 juillet

de 14h30à 16h30

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Gratuit

Inscription auprès de l’Agrion de l’Oise

lagriondeloise@orange.fr

06.25.00.21.26

Un parcour s ludique de découverte des insectes vous sera proposé dans le Parc

initiation à la biodiversité entomologique

observations

photographies d’insectes.

Le vernissage de l’exposition de photographies sélectionnées à la suite du 12ème concours Insectes de France de 2024, aura lieu à 17h30.

️ Samedi 4 juillet

de 14h30à 16h30

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Gratuit

Inscription auprès de l’Agrion de l’Oise

lagriondeloise@orange.fr

06.25.00.21.26 .

1 Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 6 25 00 21 26 lagriondeloise@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun way to discover insects in the park:

introduction to entomological biodiversity

observations

insect photography.

The opening of the exhibition of photographs selected following the 12th Insectes de France competition in 2024, will take place at 5:30pm.

?? Saturday, July 4th

? 2:30 pm to 4:30 pm

? Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Free

Registration with Agrion de l’Oise

? lagriondeloise@orange.fr

?06.25.00.21.26

L’événement [Sortie nature] Biodiversité des insectes Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois