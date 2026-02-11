Sortie Nature Biodiversité en carrière La Crèche
Sortie Nature Biodiversité en carrière La Crèche samedi 25 avril 2026.
Sortie Nature Biodiversité en carrière
Parking du Temple La Crèche Deux-Sèvres
Sortie dans l’ancienne carrière de Saint-Martin de La Crèche, en compagnie de Loïc Nau (Les Grimpereaux de l’Hermitain), sur le thème des paysages, de la faune et de la flore. Sur inscription. .
Parking du Temple La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com
