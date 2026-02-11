Sortie Nature Biodiversité en carrière

Parking du Temple La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Sortie dans l’ancienne carrière de Saint-Martin de La Crèche, en compagnie de Loïc Nau (Les Grimpereaux de l’Hermitain), sur le thème des paysages, de la faune et de la flore. Sur inscription. .

Parking du Temple La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie Nature Biodiversité en carrière

L’événement Sortie Nature Biodiversité en carrière La Crèche a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Haut Val De Sèvre