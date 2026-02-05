Sortie nature Bocage et chemins creux Saint-Lunaire
Sortie nature Bocage et chemins creux
Parking du Marais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
2026-04-22
Découvrez le bocage et les chemins creux qui le parcourent, en ouvrant un œil attentif à la biodiversité qui s’y cache.
Organisé par la ville de Saint-Lunaire.
Infos 07 68 93 62 45. .
Parking du Marais Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 68 93 62 45
