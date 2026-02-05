Sortie nature Bocage et chemins creux

Parking du Marais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Découvrez le bocage et les chemins creux qui le parcourent, en ouvrant un œil attentif à la biodiversité qui s’y cache.

Organisé par la ville de Saint-Lunaire.

Infos 07 68 93 62 45. .

Parking du Marais Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 68 93 62 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie nature Bocage et chemins creux Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-02-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme