Sortie Nature Cabanologie et bivouac à la Pinatelle RDV au parking de la Pinatelle du Zouave Polignac

Sortie Nature Cabanologie et bivouac à la Pinatelle

RDV au parking de la Pinatelle du Zouave Les Adrets Polignac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

Du bricolage dehors et grandeur nature, ouvert à tous. Avec les éléments naturels présents sur le site ou à l’aide des bambous mis à disposition, laissez déborder votre imagination pour construire votre cabane au cœur d’une forêt de pins tordus.

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RDV au parking de la Pinatelle du Zouave Les Adrets Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

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English :

Open-air, life-size DIY open to all. Use the natural elements on site or the bamboo provided, and let your imagination run wild as you build your own tree house in the heart of a lodgepole pine forest.

L’événement Sortie Nature Cabanologie et bivouac à la Pinatelle Polignac a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay