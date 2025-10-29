Sortie nature, Cet animal qui ne manque pas de piquant le hérisson Nalliers

Chemin du Communal Nalliers Vendée

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

2025-10-29

Le hérisson est un formidable allié du jardinier. Il apprécie les jardins riches en vers de terres, escargots et autres petits animaux gluants et appétissants. Ce petit animal se fait pourtant de plus en plus rare. Construisez un abri à hérisson collectif et découvrez comment l’installer dans votre coin de nature.

À partir de 6 ans

Prévoir des chaussures fermées et une tenue adaptée à la météo .

Chemin du Communal Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80

English :

The hedgehog is a formidable ally of the gardener. They enjoy gardens rich in earthworms, snails and other small, slimy, appetizing animals. Yet this little animal is becoming increasingly rare. Build a collective hedgehog shelter and find out how to install it in your garden

German :

Der Igel ist ein wunderbarer Verbündeter des Gärtners. Er liebt Gärten, die reich an Regenwürmern, Schnecken und anderen klebrigen und appetitlichen Kleintieren sind. Dennoch wird dieses kleine Tier immer seltener. Bauen Sie einen gemeinschaftlichen Igelunterschlupf und erfahren Sie, wie Sie ihn in Ihrem Garten aufstellen können

Italiano :

I ricci sono alleati meravigliosi per i giardinieri. Amano i giardini ricchi di lombrichi, lumache e altri piccoli animali viscidi e gustosi. Eppure questo piccolo animale sta diventando sempre più raro. Costruite un rifugio collettivo per ricci e scoprite come installarlo nel vostro giardino

Espanol :

Los erizos son magníficos aliados de los jardineros. Les encantan los jardines ricos en lombrices, caracoles y otros animales pequeños, viscosos y sabrosos. Sin embargo, este animalito es cada vez más escaso. Construye un refugio colectivo para erizos y descubre cómo instalarlo en tu jardín

