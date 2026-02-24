Sortie nature | Chantier nature à Saint-Vaast-lès-Mello Saint-Vaast-lès-Mello

Sortie nature | Chantier nature à Saint-Vaast-lès-Mello

Chanter nature à Saint-Vaast-lès-Mello: Entretien d’une pelouse calcaire au cœur d’un site exceptionnel, Les Glachoirs ! Samedi 7 mars de 9h30 à 16h. Gratuit sur inscription

Rejoignez les bénévoles de l’association St-Vaast Nature et du Conservatoire pour un moment de partage à l’occasion de ce chantier de ramassage de produits de fauche ayant pour but de préserver la biodiversité de cette pelouse calcaire.

Samedi 7 mars de 9h30 à 16h.

Prévoir des chaussures de marche et votre pique-nique.

Chiens non autorisés.

Gratuit, inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec la Commune, l’Association Saint-Vaast Nature et le Comité Territorial FFME Oise. .

251 Route de Cramoisy Saint-Vaast-lès-Mello 60660 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org

English :

Chanter nature à Saint-Vaast-lès-Mello: Maintenance of a limestone lawn in the heart of an exceptional site, Les Glachoirs! Saturday, March 7, 9:30 am to 4 pm. Free with registration

