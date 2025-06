Sortie nature Route de Chabeuil Charpey 7 juillet 2025 10:00

Drôme

Sortie nature Route de Chabeuil Parc Orfeuille Charpey Drôme

La mairie organise une sortie nature autour des libellules ! Cette matinée est animée par la LPO et Microfolie Charpey ! Au programme découvrez et observez les libellules, des animations autour de l’art et de la nature avec les tablettes de Microfolie !

Route de Chabeuil Parc Orfeuille

Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 80 55 mairie@charpey.fr

English :

The town hall is organizing a nature outing around dragonflies! This morning event is hosted by the LPO and Microfolie Charpey! On the program: discover and observe dragonflies, art and nature activities with Microfolie?s tablets!

German :

Das Rathaus organisiert einen Naturausflug rund um die Libellen! Dieser Vormittag wird von der LPO und Microfolie Charpey geleitet! Auf dem Programm stehen: Entdecken und beobachten Sie Libellen, Animationen rund um Kunst und Natur mit den Tablets von Microfolie!

Italiano :

Il Comune organizza una gita naturalistica per conoscere meglio le libellule! Questa mattinata è organizzata dalla LPO e da Microfolie Charpey! In programma: scoperta e osservazione delle libellule, attività artistiche e naturalistiche con i tablet della Microfolie!

Espanol :

El ayuntamiento organiza una salida a la naturaleza para conocer mejor las libélulas Esta mañana está organizada por la LPO y Microfolie Charpey Programa: descubrimiento y observación de libélulas, actividades artísticas y de naturaleza con las tabletas de la Microfolie

