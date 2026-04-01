Sortie nature Chauvé
Sortie nature Chauvé dimanche 26 avril 2026.
Chauvé
Sortie nature
4 place du Champ de Foire Chauvé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Envie de prendre l’air et de découvrir la nature autrement ? Découvrir les paysages et la nature à côté de chez vous accompagné par un habitant du territoire ? Rendez-vous à Chauvé.
Au programme
Venez profiter d’une balade guidée par Daniel pour explorer notre environnement, apprendre à mieux connaître la faune et la flore locales, et partager un moment agréable en plein air.
Pratique
places limitées à 20 personnes
pensez à vos chaussures de marche et à une tenue adaptée à la météo
inscription obligatoire par téléphone ou par mail auprès de la mairie de Chauvé
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chauvé .
4 place du Champ de Foire Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 12 14 accueil@chauve.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Would you like to get some fresh air and discover nature in a different way? Would you like to discover the countryside and nature close to home, accompanied by a local resident? Go to Chauvé.
L’événement Sortie nature Chauvé a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic
À voir aussi à Chauvé (Loire-Atlantique)
- Circuit des Villages Chauvé Loire-Atlantique 1 mai 2026
- Chau’vélo à la découverte de Chauvé Chauvé Loire-Atlantique 1 mai 2026
- Circuit Les Menhirs Chauvé Loire-Atlantique 1 mai 2026
- La grande Zizânie Chauvé 30 mai 2026
- Randonnée pédestre semi-nocturne Rue de Pornic Chauvé 30 mai 2026