Chauvé

Sortie nature

4 place du Champ de Foire Chauvé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Envie de prendre l’air et de découvrir la nature autrement ? Découvrir les paysages et la nature à côté de chez vous accompagné par un habitant du territoire ? Rendez-vous à Chauvé.

Au programme

Venez profiter d’une balade guidée par Daniel pour explorer notre environnement, apprendre à mieux connaître la faune et la flore locales, et partager un moment agréable en plein air.

Pratique

places limitées à 20 personnes

pensez à vos chaussures de marche et à une tenue adaptée à la météo

inscription obligatoire par téléphone ou par mail auprès de la mairie de Chauvé

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chauvé .

4 place du Champ de Foire Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 12 14 accueil@chauve.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Would you like to get some fresh air and discover nature in a different way? Would you like to discover the countryside and nature close to home, accompanied by a local resident? Go to Chauvé.

L’événement Sortie nature Chauvé a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic