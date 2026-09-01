Informations pratiques

Paussac-et-Saint-Vivien

Sortie nature : Cheminons dans le Vallon

Paussac-et-Saint-Vivien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Partez à la découverte des richesses naturelles du site Natura 2000 du Vallon de la Sandonie, au cours d’une tranquille randonnée de 8 km, de cours d’eau en plateau et de forêt en pelouse. Ou comment s’émerveiller en se dépensant !

Inscription obligatoire : c.gouat@cen-na.org – Gratuit

Partez à la découverte des richesses naturelles du site Natura 2000 du Vallon de la Sandonie, au cours d’une tranquille randonnée de 8 km, de cours d’eau en plateau et de forêt en pelouse. Ou comment s’émerveiller en se dépensant !

Inscription obligatoire : c.gouat@cen-na.org – 05 53 03 04 55 Gratuit – Lieu de RDV donné à l’inscription

Chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. Chapeau/casquette et eau. Collation offerte à l’arrivée .

Paussac-et-Saint-Vivien 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 04 55 c.gouat@cen-na.org

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English : Sortie nature : Cheminons dans le Vallon

Set out to discover the natural treasures of the Vallon de la Sandonie Natura 2000 site on a leisurely 8-km hike, taking in streams, plateaus, forests, and meadows. Or, how to marvel at nature while getting some exercise!

Registration required: c.gouat@cen-na.org – Free

L’événement Sortie nature : Cheminons dans le Vallon Paussac-et-Saint-Vivien a été mis à jour le 2026-09-01 par Val de Dronne