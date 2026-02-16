Sortie nature Cinéma pour les oreilles sur le bocage

Salle communale Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Vendredi 3 avril CINÉMA POUR LES OREILLES SUR LE BOCAGE

Fermons les yeux ! Ouvrons nos oreilles… Boris Jollivet capte les sons de la nature

et s’immerge dans la Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins. Audelà de la simple écoute, il nous ouvre un monde extraordinaire qui se laisse

découvrir avec patience et silence. Venez découvrir L’oreille des Trognes !

RDV 20h, Salle communale, Saint-Marc-la-Lande

Contact DSNE, A. Boissinot, alexandre.boissinot@dsne.org, 06 49 13 25 37 .

Contact DSNE, A. Boissinot, alexandre.boissinot@dsne.org, 06 49 13 25 37

