Sortie nature Cinéma pour les oreilles sur le bocage Salle communale Saint-Marc-la-Lande
Sortie nature Cinéma pour les oreilles sur le bocage Salle communale Saint-Marc-la-Lande vendredi 3 avril 2026.
Sortie nature Cinéma pour les oreilles sur le bocage
Salle communale Parking communal Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Vendredi 3 avril CINÉMA POUR LES OREILLES SUR LE BOCAGE
Fermons les yeux ! Ouvrons nos oreilles… Boris Jollivet capte les sons de la nature
et s’immerge dans la Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins. Audelà de la simple écoute, il nous ouvre un monde extraordinaire qui se laisse
découvrir avec patience et silence. Venez découvrir L’oreille des Trognes !
RDV 20h, Salle communale, Saint-Marc-la-Lande
Contact DSNE, A. Boissinot, alexandre.boissinot@dsne.org, 06 49 13 25 37 .
Salle communale Parking communal Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 13 25 37 alexandre.boissinot@dsne.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature Cinéma pour les oreilles sur le bocage
L’événement Sortie nature Cinéma pour les oreilles sur le bocage Saint-Marc-la-Lande a été mis à jour le 2026-02-13 par CC Val de Gâtine