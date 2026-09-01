Informations pratiques

Morgny-en-Thiérache

Sortie nature Coccinelles, criquets, sauterelles, libellules… à la découverte des insectes du bocage

Morgny-en-Thiérache Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Saviez-vous que notre bocage est une véritable jungle pour les insectes ?

Venez observer de plus près les champions du camouflage et du saut en hauteur. Des criquets bondissants aux libellules agiles, en passant par les célèbres coccinelles, partez pour une exploration fascinante au cœur de la nature.

Saviez-vous que notre bocage est une véritable jungle pour les insectes ?

Venez observer de plus près les champions du camouflage et du saut en hauteur. Des criquets bondissants aux libellules agiles, en passant par les célèbres coccinelles, partez pour une exploration fascinante au cœur de la nature. .

Morgny-en-Thiérache 02360 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 98 02 71 contact@pays-thierache.fr

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English :

Did you know that our bocage is a veritable jungle for insects?

Come and take a closer look at the champions of camouflage and high jumping. From leaping locusts to agile dragonflies and the famous ladybugs, set off on a fascinating exploration into the heart of nature.

L’événement Sortie nature Coccinelles, criquets, sauterelles, libellules… à la découverte des insectes du bocage Morgny-en-Thiérache a été mis à jour le 2024-03-21 par Agence Aisne Tourisme