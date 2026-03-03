Sortie nature Concilier bocage, agriculture et nature. Saint-Marc-la-Lande
Sortie nature Concilier bocage, agriculture et nature. Saint-Marc-la-Lande samedi 25 avril 2026.
Sortie nature Concilier bocage, agriculture et nature.
Maison de la réserve Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Sortie nature organisée par Deux-Sèvres Nature Environnement.
Découverte du bocage de la Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins,
des pratiques agricoles du site et des enjeux de conservation de la biodiversité. .
Maison de la réserve Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 13 25 37 alexandre.boissinot@dsne.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature Concilier bocage, agriculture et nature.
L’événement Sortie nature Concilier bocage, agriculture et nature. Saint-Marc-la-Lande a été mis à jour le 2026-02-28 par CC Val de Gâtine