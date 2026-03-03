Sortie nature Concilier bocage, agriculture et nature. Saint-Marc-la-Lande

Sortie nature Concilier bocage, agriculture et nature.

Maison de la réserve Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Sortie nature organisée par Deux-Sèvres Nature Environnement.

Découverte du bocage de la Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins,

des pratiques agricoles du site et des enjeux de conservation de la biodiversité. .

Maison de la réserve Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 13 25 37 alexandre.boissinot@dsne.org

