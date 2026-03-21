Sortie Nature Contes et forêt, histoire de coopérations RDV au parking de la source du Bois Roche-en-Régnier
Sortie Nature Contes et forêt, histoire de coopérations RDV au parking de la source du Bois Roche-en-Régnier dimanche 21 juin 2026.
Sortie Nature Contes et forêt, histoire de coopérations
RDV au parking de la source du Bois Le Bois Roche-en-Régnier Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Les arbres ont beaucoup de choses à dire… Pour qui veut bien les écouter ! Cheminons dans la forêt pour voir ce qu’ils ont à nous apprendre à travers des contes, des observations botaniques et une dégustation !
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RDV au parking de la source du Bois Le Bois Roche-en-Régnier 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr
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English :
Trees have a lot to say? For those who want to listen! Let’s take a walk in the forest to see what they have to teach us, through stories, botanical observations and a tasting!
L’événement Sortie Nature Contes et forêt, histoire de coopérations Roche-en-Régnier a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay