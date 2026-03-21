Sortie Nature Contes et forêt, histoire de coopérations RDV au parking de la source du Bois Roche-en-Régnier

Sortie Nature Contes et forêt, histoire de coopérations

RDV au parking de la source du Bois Le Bois Roche-en-Régnier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Les arbres ont beaucoup de choses à dire… Pour qui veut bien les écouter ! Cheminons dans la forêt pour voir ce qu’ils ont à nous apprendre à travers des contes, des observations botaniques et une dégustation !

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RDV au parking de la source du Bois Le Bois Roche-en-Régnier 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

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English :

Trees have a lot to say? For those who want to listen! Let’s take a walk in the forest to see what they have to teach us, through stories, botanical observations and a tasting!

L’événement Sortie Nature Contes et forêt, histoire de coopérations Roche-en-Régnier a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay