Sortie nature Coquillages et crustacés

Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Découvrez les animaux de l’estran rocheux (crabes, bigorneaux, patelles, petits poissons…) et leur biologie. Des conseils seront aussi donnés pour le respect du milieu naturel.

Durée 2h. Tout public, à partir de 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne.

Animation en partenariat avec la Région Normandie et le CPIE. .

Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr

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English : Sortie nature Coquillages et crustacés

L’événement Sortie nature Coquillages et crustacés Pirou a été mis à jour le 2026-03-27 par Côte Ouest Centre Manche