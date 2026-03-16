Sortie nature Coquillages et crustacés

Surtainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Lorsque la mer se retire, escargots, crabes et toute une petite faune insoupçonnée se réfugient sous le sable, les rochers et les algues. Un monde étonnant d’animaux filtreurs, herbivores et carnivores à découvrir.

Prévoir bottes ou chaussures ne craignant pas l’eau.

Sur réservation en ligne https://www.cpiecotentin.com/ ou au 02 33 46 37 06

En partenariat avec la commune de Surtainville. .

Surtainville 50270 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06 accueil@cpiecotentin.com

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English : Sortie nature Coquillages et crustacés

L’événement Sortie nature Coquillages et crustacés Surtainville a été mis à jour le 2026-03-16 par Partenaires extérieurs