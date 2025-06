Sortie nature Cornes, sabots et sommets Vallorcine 9 juillet 2025 08:00

Haute-Savoie

Sortie nature Cornes, sabots et sommets Le Buet Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-07-09 08:00:00

fin : 2025-07-09 11:00:00

2025-07-09

Découverte des bouquetins et chamois de nos montagnes.

Le Buet

Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

English :

Discover the ibex and chamois of our mountains.

German :

Entdeckung der Steinböcke und Gämsen in unseren Bergen.

Italiano :

Scoprite gli stambecchi e i camosci delle nostre montagne.

Espanol :

Descubra la cabra montés y el rebeco de nuestras montañas.

