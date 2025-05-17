Grainville-la-Teinturière

Sortie nature couleurs de libellules

Les Basses Eaux Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le fin du printemps marque la saison des amours chez les libellules, mais aussi celle des transformations. Venez découvrir le monde étonnant de ces mini-dragons avec Elise.

Prévoir des bottes.

RDV à 14h30 au parking des basses eaux.

Animé par Elise de Entre Terre et Merveilles

Gratuit, réservation obligatoire www.seinemaritime.fr/ens .

Les Basses Eaux Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70 enslittoral@seinemaritime.fr

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English : Sortie nature couleurs de libellules

L’événement Sortie nature couleurs de libellules Grainville-la-Teinturière a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre