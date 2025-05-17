Sortie nature couleurs de libellules Grainville-la-Teinturière
Sortie nature couleurs de libellules Grainville-la-Teinturière samedi 27 juin 2026.
Grainville-la-Teinturière
Sortie nature couleurs de libellules
Les Basses Eaux Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le fin du printemps marque la saison des amours chez les libellules, mais aussi celle des transformations. Venez découvrir le monde étonnant de ces mini-dragons avec Elise.
Prévoir des bottes.
RDV à 14h30 au parking des basses eaux.
Animé par Elise de Entre Terre et Merveilles
Gratuit, réservation obligatoire www.seinemaritime.fr/ens .
Les Basses Eaux Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70 enslittoral@seinemaritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature couleurs de libellules
L’événement Sortie nature couleurs de libellules Grainville-la-Teinturière a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
À voir aussi à Grainville-la-Teinturière (Seine-Maritime)
- Marché de producteurs Grainville-la-Teinturière 6 juin 2026
- Marché de producteurs Grainville-la-Teinturière 20 juin 2026
- Ouverture exceptionnelle du moulin de Mautheville Rue des champs Grainville-la-Teinturière 28 juin 2026
- Marché de producteurs Grainville-la-Teinturière 4 juillet 2026
- Marché de producteurs Grainville-la-Teinturière 18 juillet 2026