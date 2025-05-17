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Sortie nature couleurs de libellules Grainville-la-Teinturière

Sortie nature couleurs de libellules Grainville-la-Teinturière samedi 27 juin 2026.

Adresse : Les Basses Eaux

Ville : 76450 Grainville-la-Teinturière

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Grainville-la-Teinturière

Sortie nature couleurs de libellules

Les Basses Eaux Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Le fin du printemps marque la saison des amours chez les libellules, mais aussi celle des transformations. Venez découvrir le monde étonnant de ces mini-dragons avec Elise.
Prévoir des bottes.
RDV à 14h30 au parking des basses eaux.
Animé par Elise de Entre Terre et Merveilles
Gratuit, réservation obligatoire www.seinemaritime.fr/ens   .

Les Basses Eaux Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70  enslittoral@seinemaritime.fr

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English : Sortie nature couleurs de libellules

L’événement Sortie nature couleurs de libellules Grainville-la-Teinturière a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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