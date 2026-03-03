Sortie nature CPIE Pays Basque Une épice nommée Safran

Pagolle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Organisé par le CPIE Pays Basque, avec Manon Marchand, animatrice nature au CPIE Pays Basque et Cécile Thoreau.

Dans son verger conduit en agriculture biologique, Cécile Thoreau cultive une quinzaine de fruits qu’elle transforme en huiles et en confitures. Elle y fait aussi pousser le précieux Crocus sativus, dont elle récolte avec délicatesse les pistils,

appelés à devenir du safran après séchage. Une aventure sensorielle et passionnée que nous vous invitons à découvrir au retour du printemps.

Prévoir chaussures de marche type tennis (pas de semelles lisses), coupe-vent, eau. Adultes et ados à partir de 15 ans. .

Pagolle 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 20 cpie.pays.basque@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature CPIE Pays Basque Une épice nommée Safran

L’événement Sortie nature CPIE Pays Basque Une épice nommée Safran Pagolle a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de Tourisme Pays Basque