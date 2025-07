Sortie nature « Crapauds, grenouilles, tritons » Ressons-le-Long

Sortie nature « Crapauds, grenouilles, tritons »

2 Rue de l’Église Ressons-le-Long Aisne

Début : 2025-07-23 17:00:00

fin : 2025-07-23 18:30:00

2025-07-23

Sortie nature « Crapauds, grenouilles, tritons » à Ressons le Long.

Les amphibiens sont protégés et font partie des espèces les plus fragilisées à l’échelle nationale 23% des espèces d’amphibiens sont menacées et 60% sont en déclin en France métropolitaine*. Leur protection et la préservation de leurs milieux de vie passent par des inventaires et la sensibilisation du grand public.

Inscriptions obligatoires et doivent passer par le CPIE (coordonnées ci jointes),

ces sorties ne sont pas adaptées aux jeunes enfants de moins de 7 ans. 0 .

2 Rue de l’Église Ressons-le-Long 02290 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 03 contact@cpie-aisne.com

