Sortie nature « Créa’Nature au Temple -DIY Création d’un mobile nature » Parking de la l’église Le Temple samedi 6 décembre 2025.
Parking de la l’église Chemin de la Lebade Le Temple Gironde
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
« Créa’Nature » est un atelier DIY (Do It Yourself) où vous découvrirez la créativité à travers les trésors offerts par la nature. Dans une ambiance conviviale et inspirante, vous vous initierez à transformer la nature en objets d’art, en décorations ou en accessoires du quotidien, tout en apprenant à mieux la connaître et la respecter. Cette séance hivernale sera une bonne occasion de réaliser vos éléments de décoration de noël! .
Parking de la l’église Chemin de la Lebade Le Temple 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 31 07 77
Sortie nature « Créa'Nature au Temple -DIY Création d'un mobile nature »
