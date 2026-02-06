Sortie nature crépusculaire le bal des ailes nocturnes Saint-Jean-de-Braye
Sortie nature crépusculaire le bal des ailes nocturnes Saint-Jean-de-Braye samedi 28 mars 2026.
Sortie nature crépusculaire le bal des ailes nocturnes
Saint-Jean-de-Braye Loiret
Gratuit
Gratuit
Date : 
Début : 2026-03-28 18:30:00
fin : 2026-03-28 20:30:00
Début : 2026-03-28 18:30:00
fin : 2026-03-28 20:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Je vous emmène explorer la vie nocturne à l’Oasis de Graines de Bonheur. Rendez-vous samedi 28 mars 18H30 à 20H30.
Nous partirons en balade autour du pré, à l’écoute des sons nocturnes des chouettes et des hiboux et à l’affût d’autres discrets habitants de la nuit. Peut-être croiserons-nous renards et chevreuils qui profitent du calme pour se déplacer.
Apporter des jumelles
Réservation obligatoire Places limitées .
Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com
English :
As part of the Night of the Owl, I’m taking you to explore the nightlife at the Graines de Bonheur Oasis.
