Sortie nature crépusculaire le bal des ailes nocturnes

Saint-Jean-de-Braye Loiret

Je vous emmène explorer la vie nocturne à l’Oasis de Graines de Bonheur. Rendez-vous samedi 28 mars 18H30 à 20H30.

Nous partirons en balade autour du pré, à l’écoute des sons nocturnes des chouettes et des hiboux et à l’affût d’autres discrets habitants de la nuit. Peut-être croiserons-nous renards et chevreuils qui profitent du calme pour se déplacer.

Apporter des jumelles

Réservation obligatoire Places limitées .

Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

English :

As part of the Night of the Owl, I’m taking you to explore the nightlife at the Graines de Bonheur Oasis.

