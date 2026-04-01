Saint-Chély-d’Apcher

SORTIE NATURE CRIS ET CHANTS D’OISEAUX

48 rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 10:00:00

fin : 2026-04-29 12:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Partez à la découverte des richesses insoupçonnées des Monts de la Margeride au cours d’une sortie pédagogique accessible à tous, où tous vos sens seront mis en éveil…

Grégory Chamming’s, notre guide naturaliste, vous fera tendre l’oreille aux cris et aux chants des oiseaux. Cette sortie sera également l’occasion de s’intéresser à la faune et la flore en général au grès des rencontres.

Partez à la découverte des richesses insoupçonnées des Monts de la Margeride au cours d’une sortie pédagogique accessible à tous, où tous vos sens seront mis en éveil…

Grégory Chamming’s, notre guide naturaliste, vous fera tendre l’oreille aux cris et aux chants des oiseaux. Cette sortie sera également l’occasion de s’intéresser à la faune et la flore en général au grès des rencontres. .

48 rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

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English :

Discover the unsuspected riches of the Monts de la Margeride during an educational outing accessible to all, where all your senses will be awakened…

Our naturalist guide, Grégory Chamming’s, will help you listen to the calls and songs of the birds. This outing will also be an opportunity to learn about flora and fauna in general, as you come across them.

L’événement SORTIE NATURE CRIS ET CHANTS D’OISEAUX Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT Margeride en Gévaudan