Sortie Nature Cueillette et herborisation Pougues-les-Eaux
Sortie Nature Cueillette et herborisation Pougues-les-Eaux dimanche 3 mai 2026.
Sortie Nature Cueillette et herborisation
Pougues-les-Eaux Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:30:00
fin : 2026-05-03 12:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Au fil des saisons, nous croisons au bord des chemin de nombreuses plantes sauvages, offrant leurs tiges, feuilles, fleurs ou baies à nos regards admiratifs, gourmands et parfois inquiets.
Quelles sont-elles ? Sont-elles comestibles et de quelle façon ? Sont-elles bénéfiques, pour qui et comment ? Sont-elles dangereuses ?
Public Grand public
Objectifs Apprendre à reconnaître les plantes rencontrées, se constituer un début d’herbier à enrichir au cours des prochaines balades, acquérir quelques réflexes de sécurité alimentaire et écologique.
Déroulement Sur un circuit de1.5 km environ, vous pourrez démarrer votre collection de plantes dans un cahier herbier offert par Nature Au Cœur. A l’arrivée, avant de nous séparer, nous pourrons échanger quelques recettes à base de plantes sauvages !
Réservation https://natureaucoeur.com/cueillette-et-herborisation/ .
Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Sortie Nature Cueillette et herborisation
L’événement Sortie Nature Cueillette et herborisation Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-03-28 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges
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