Châtel-de-Joux

Sortie nature Cueillette gourmande

27 rue Mont Fleuri Châtel-de-Joux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-18 2026-08-25

Cueillette gourmande de 10h à 12h00 à Saint-Maurice Crillat, Mairie. (RDV 15 min avant).

Venez apprendre à reconnaitre quelques plantes sauvages comestibles et découvrez comment les préparer et les consommer !

Chaussures de marche à prévoir, dès 5 ans.

Sortie animée par le CPIE du Haut-Jura. Le Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement est une association d’éducation à l’environnement au service du territoire et des habitants.

Réservation obligatoire sur notre boutique en ligne https://www.terredemeraudetourisme.com/boutique/

9€/adulte, 7€/enfant .

27 rue Mont Fleuri Châtel-de-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Sortie nature Cueillette gourmande

L’événement Sortie nature Cueillette gourmande Châtel-de-Joux a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE