Sortie nature Cueillette gourmande Châtel-de-Joux
Sortie nature Cueillette gourmande Châtel-de-Joux mercredi 22 juillet 2026.
Châtel-de-Joux
Sortie nature Cueillette gourmande
27 rue Mont Fleuri Châtel-de-Joux Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-18 2026-08-25
Cueillette gourmande de 10h à 12h00 à Saint-Maurice Crillat, Mairie. (RDV 15 min avant).
Venez apprendre à reconnaitre quelques plantes sauvages comestibles et découvrez comment les préparer et les consommer !
Chaussures de marche à prévoir, dès 5 ans.
Sortie animée par le CPIE du Haut-Jura. Le Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement est une association d’éducation à l’environnement au service du territoire et des habitants.
Réservation obligatoire sur notre boutique en ligne https://www.terredemeraudetourisme.com/boutique/
9€/adulte, 7€/enfant .
27 rue Mont Fleuri Châtel-de-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Sortie nature Cueillette gourmande
L’événement Sortie nature Cueillette gourmande Châtel-de-Joux a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE