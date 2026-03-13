Sortie nature Cuisine sauvage Route du Panorama Marzy
Sortie nature Cuisine sauvage Route du Panorama Marzy samedi 4 avril 2026.
Sortie nature Cuisine sauvage
Route du Panorama Bec d’Allier Marzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-18 2026-05-16 2026-05-23
A travers une randonnée nous découvrirons le nom des plantes et surtout nous en dégusterons certaines cuites, crues, en tisane ou en tarte. En fonction des saisons, les salades, les confitures vous permettront d’allier plaisir des papilles et de la randonnée.
Rendez vous 2026 4 et 18 avril, 16 et 23 mai de 9h à 12h.
Autres dates possibles sur réservation à partir de 6 personnes .
Route du Panorama Bec d’Allier Marzy 58180 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 98 76 instant-nature-page@wanadoo.fr
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English : Sortie nature Cuisine sauvage
L’événement Sortie nature Cuisine sauvage Marzy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Nevers