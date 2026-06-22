Sortie nature dans le défilé de Straiture Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Sortie nature dans le défilé de Straiture Ban-sur-Meurthe-Clefcy dimanche 27 septembre 2026.
Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Sortie nature dans le défilé de Straiture
Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Balade naturaliste par le Parc et l’ONF suivie de la visite de la scierie du Lançoir. Grand Public. Gratuit, inscription obligatoire. Lieu de rendez-vous indiqué aux participants.Tout public
0 .
Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est +33 3 89 77 90 30
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English :
Nature walk organized by the Park and the ONF, followed by a tour of the Lan%E7oir sawmill. Open to the general public. Free, but registration is required. The meeting place will be provided to participants.
L’événement Sortie nature dans le défilé de Straiture Ban-sur-Meurthe-Clefcy a été mis à jour le 2026-06-22 par OT SAINT DIE DES VOSGES