Sortie nature dans le défilé de Straiture Ban-sur-Meurthe-Clefcy dimanche 27 septembre 2026.

Ban-sur-Meurthe-Clefcy

Sortie nature dans le défilé de Straiture

Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Balade naturaliste par le Parc et l’ONF suivie de la visite de la scierie du Lançoir. Grand Public. Gratuit, inscription obligatoire. Lieu de rendez-vous indiqué aux participants.Tout public

0 .

Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est +33 3 89 77 90 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nature walk organized by the Park and the ONF, followed by a tour of the Lan%E7oir sawmill. Open to the general public. Free, but registration is required. The meeting place will be provided to participants.

L’événement Sortie nature dans le défilé de Straiture Ban-sur-Meurthe-Clefcy a été mis à jour le 2026-06-22 par OT SAINT DIE DES VOSGES