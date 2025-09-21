Sortie nature d’automne À la découverte des champignons, mousses et lichens Bouxwiller

L’automne s’installe et avec lui, la forêt révèle ses trésors cachés ! Partez pour une balade d’environ 2h (4 km) à la découverte de ces fascinants organismes qui peuplent nos sous-bois.

Rue du Bastberg Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 17 14 79 henrifischer67@gmail.com

English :

As autumn sets in, the forest reveals its hidden treasures! Set off on a 2-hour walk (4 km) to discover the fascinating organisms that inhabit our undergrowth.

German :

Der Herbst zieht ein und mit ihm enthüllt der Wald seine verborgenen Schätze! Machen Sie einen zweistündigen Spaziergang (4 km), um diese faszinierenden Organismen zu entdecken, die unsere Wälder bevölkern.

Italiano :

L’autunno è alle porte e con esso la foresta rivela i suoi tesori nascosti! Partite per una passeggiata di 2 ore (4 km) alla scoperta degli affascinanti organismi che popolano il nostro sottobosco.

Espanol :

Llega el otoño y, con él, el bosque revela sus tesoros ocultos Emprenda un paseo de 2 horas (4 km) para descubrir los fascinantes organismos que habitan nuestro sotobosque.

