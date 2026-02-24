Sortie nature De la vie dans le jardin Participez à la vie du jardin de la maison Dahlia Maison Dahlia Le Havre
Sortie nature De la vie dans le jardin Participez à la vie du jardin de la maison Dahlia
Début : 2026-03-18 14:00:00
Venez découvrir comment semer, planter, prendre soin du sol… tout en évitant les efforts physiques inutiles ; mais aussi comment cohabiter avec la faune et la flore spontanée et favoriser la biodiversité pour un jardin riche, vivant et résilient.
Une animation consacrée à la découverte des plantes cultivées et spontanées, au désherbage, à la taille des fruitiers et à la planification de la saison.
Mercredi 18 mars
C’est la rentrée au jardin !
Découverte des plantes cultivées et spontanées, désherbage,
taille des fruitiers et planification de la saison.
Inscription obligatoire par téléphone au 02 35 44 97 28 ou par mail à lamaisondahlia@lehavre.fr
Chaussures et tenue adaptées recommandées
Animation sous réserve des conditions météorologiques .
Maison Dahlia 70 Avenue Paul Verlaine Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 44 97 28 lamaisondahlia@lehavre.fr
