Sortie nature De la vie dans le jardin Participez à la vie du jardin de la maison Dahlia Maison Dahlia Le Havre

Sortie nature De la vie dans le jardin Participez à la vie du jardin de la maison Dahlia

Maison Dahlia 70 Avenue Paul Verlaine Le Havre Seine-Maritime

Venez découvrir comment semer, planter, prendre soin du sol… tout en évitant les efforts physiques inutiles ; mais aussi comment cohabiter avec la faune et la flore spontanée et favoriser la biodiversité pour un jardin riche, vivant et résilient.

Une animation consacrée à la découverte des plantes cultivées et spontanées, au désherbage, à la taille des fruitiers et à la planification de la saison.

Mercredi 15 avril

Premiers semis et plantations comment accueillir et soutenir les pollinisateurs ?

Inscription obligatoire par téléphone au 02 35 44 97 28 ou par mail à lamaisondahlia@lehavre.fr

Chaussures et tenue adaptées recommandées

Animation sous réserve des conditions météorologiques .

Maison Dahlia 70 Avenue Paul Verlaine Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 44 97 28 lamaisondahlia@lehavre.fr

