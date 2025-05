Sortie nature d’Eco’DELS « À la découverte du bouquetin » – Plateau de Bué Gavarnie-Gèdre, 25 mai 2025 09:00, Gavarnie-Gèdre.

Hautes-Pyrénées

Sortie nature d'Eco'DELS « À la découverte du bouquetin » Plateau de Bué GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-05-25 09:00:00

fin : 2025-05-25 17:00:00

2025-05-25

Le temps d’une journée, nous découvrirons à travers des ateliers ludiques (façon Eco’DELS) la vie du bouquetin bien installé depuis quelques années dans nos vallées, peut être même qu’on pourra en observer car nous aurons la chance d’être accompagné d’une accompagnatrice montagne (bénévole et engagée au sein d’Eco’DELS) . Ne pas oublier le pique-nique , des vêtements chauds et surtout votre curiosité et vos jumelles.

Informations et inscriptions par téléphone. .

Plateau de Bué GEDRE

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 90 89 05

English :

Over the course of the day, we’ll take part in fun workshops (Eco?DELS style) to discover the life of the ibex, which has been well established in our valleys for several years now. We may even be able to observe one, as we’ll be accompanied by a mountain guide (a volunteer and committed member of Eco?DELS). Don’t forget your picnic, warm clothing and, above all, your curiosity and binoculars.

German :

An diesem Tag werden wir in spielerischen Workshops (nach Art von Eco?DELS) das Leben des Steinbocks entdecken, der sich seit einigen Jahren in unseren Tälern niedergelassen hat. Vielleicht können wir sogar einen Steinbock beobachten, da wir das Glück haben, von einer Bergführerin begleitet zu werden (ehrenamtlich und engagiert bei Eco?DELS). Vergessen Sie nicht, ein Picknick, warme Kleidung und vor allem Ihre Neugier und Ihr Fernglas mitzubringen.

Italiano :

Nel corso della giornata, parteciperemo a divertenti laboratori (in stile Eco?DELS) per scoprire la vita dello stambecco, che vive nelle nostre valli ormai da diversi anni. Potremo anche osservarne uno, perché avremo la fortuna di essere accompagnati da una guida alpina (un volontario impegnato in Eco?DELS). Non dimenticate il picnic, gli indumenti caldi e, soprattutto, la curiosità e il binocolo.

Espanol :

A lo largo de la jornada, participaremos en talleres lúdicos (al estilo Eco DELS) para descubrir la vida de la cabra montés, que vive en nuestros valles desde hace varios años, e incluso podremos observar alguna, ya que tendremos la suerte de ir acompañados por un guía de montaña (un voluntario comprometido con Eco DELS). No olvides tu picnic, ropa de abrigo y, sobre todo, tu curiosidad y tus prismáticos.

