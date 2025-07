Sortie nature d’Eco’DELS Gavarnie, coté nature RDV devant l’Office de Tourisme de Gèdre Gavarnie-Gèdre

Sortie nature d’Eco’DELS Gavarnie, coté nature RDV devant l’Office de Tourisme de Gèdre Gavarnie-Gèdre lundi 4 août 2025.

RDV devant l’Office de Tourisme de Gèdre GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-08-04 09:30:00

fin : 2025-08-25

2025-08-04

Tous les lundis, depuis le col des Tentes, une expérience hors du temps, sans effort et en connexion profonde avec la nature pour découvrir le cirque de Gavarnie, à la recherche des marmottes et des rapaces de nos montagnes.

Sortie maintenue à partir de 6 personnes.

Sortie sans effort, accessible à tous, ce n’est pas une randonnée mais bien une balade ludique et pédagogique pour découvrir l’environnement montagnard.

Prêt de matériel d’observation de qualité loupes, loupes de botanistes, jumelles et longue vue.

Inscription conseillée par téléphone. .

RDV devant l’Office de Tourisme de Gèdre GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 90 89 05

English :

Every Monday, from the Col des Tentes, a timeless experience, effortless and in deep connection with nature to discover the Gavarnie cirque, in search of marmots and birds of prey in our mountains.

German :

Jeden Montag, vom Col des Tentes aus, eine zeitlose Erfahrung, ohne Anstrengung und in tiefer Verbindung mit der Natur, um den Cirque de Gavarnie zu entdecken, auf der Suche nach Murmeltieren und den Raubvögeln unserer Berge.

Italiano :

Ogni lunedì, dal Col des Tentes, un’esperienza senza tempo, senza sforzo e in profonda connessione con la natura, alla scoperta del circo di Gavarnie, alla ricerca delle marmotte e dei rapaci delle nostre montagne.

Espanol :

Todos los lunes, desde el Col des Tentes, una experiencia sin tiempo, sin esfuerzo y en profunda conexión con la naturaleza para descubrir el circo de Gavarnie, en busca de las marmotas y rapaces de nuestras montañas.

