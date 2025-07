Sortie nature d’Eco’DELS La cabanne de groutte entre le cirque d’Estaubé et le cirque de Troumouse RDV devant l’Office de Tourisme de Gèdre Gavarnie-Gèdre

Sortie nature d'Eco'DELS La cabanne de groutte entre le cirque d'Estaubé et le cirque de Troumouse RDV devant l'Office de Tourisme de Gèdre Gavarnie-Gèdre mercredi 6 août 2025.

RDV devant l'Office de Tourisme de Gèdre

Tarif : 20 EUR

Début : 2025-08-06 09:30:00

fin : 2025-08-27

2025-08-06

Tous les mercredis, un voyage unique pour percer les secrets de nos montagnes là où les rapaces règnent en maîtres , les marmottes jouent à cache -cache et où chaque paysage raconte l’histoire de nos vallées pyrénéennes.

Sortie maintenue à partir de 6 personnes.

Sortie sans effort, accessible à tous, ce n’est pas une randonnée mais bien une balade ludique et pédagogique pour découvrir l’environnement montagnard.

Prêt de matériel d’observation de qualité loupes, loupes de botanistes, jumelles et longue vue.

Inscription conseillée par téléphone. .

RDV devant l’Office de Tourisme de Gèdre GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 90 89 05

English :

Every Wednesday, a unique journey to discover the secrets of our mountains, where birds of prey reign supreme, marmots play hide-and-seek and every landscape tells the story of our Pyrenean valleys.

German :

Jeden Mittwoch gibt es eine einzigartige Reise, um die Geheimnisse unserer Berge zu lüften, wo Raubvögel herrschen, Murmeltiere Verstecken spielen und jede Landschaft die Geschichte unserer Pyrenäentäler erzählt.

Italiano :

Ogni mercoledì, un viaggio unico alla scoperta dei segreti delle nostre montagne, dove i rapaci regnano sovrani, le marmotte giocano a nascondino e ogni paesaggio racconta la storia delle nostre valli pirenaiche.

Espanol :

Cada miércoles, un viaje único para descubrir los secretos de nuestras montañas, donde reinan las rapaces, las marmotas juegan al escondite y cada paisaje cuenta la historia de nuestros valles pirenaicos.

